🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
محليات
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي
2026-03-05 | 04:16
A-
A+
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي
مراسل الجديد: انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي
مراسل الجديد: انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
جلسة لمجلس الوزراء في السراي.. إليكم التفاصيل
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي
محليات
الوزراء
السراي
تحليق للطيران المسير على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
محليات
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
عربي و دولي
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
عربي و دولي
12:20
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:25
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:17
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
12:11
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
12:05
نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ #الجديد: سوق الدواء بخير طالما العمل في مرفأ بيروت يسير بشكل طبيعي
11:33
القناة 12: أوامر الإخلاء في لبنان تهدف الى الضغط على الحكومة
11:32
09:26
جنبلاط: اذا استمرت المواجهات سنصل الى حرب عالمية ثالثة
10:47
مراسل الجديد: حزب الله قصف موقع الإحتلال في جبل بلاط ومدفعية الإحتلال تقصف المناطق المحيطة بالقذائف المدفعية والفوسفورية
2026-01-24
الرئيس سلام للجديد: ماكرون أبدى لي استعداده للعمل على مؤتمر اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي فور الانتهاء من الاصلاحات المالية والاتفاق مع صندوق النقد
2026-02-21
نقل الفنان محمد خيري إلى المستشفى بشكل طارئ بعد وعكة صحية مفاجئة
2026-03-03
صاروخ يتحول لخردة.. وحديد للبيع! (شاهد الفيديو)
2026-01-13
عن "حزب الله" والشيعة.. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
