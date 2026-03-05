مراكز إيواء جديدة.. إليكم التفاصيل

-مدرسة المستقبل
البسطة التحتا.
رئيس المركز الأخ حسين
رمال- ٠٣٦٩٦١٣٣
-مدرسة زقاق البلاط المختلطة الرسمية.
رئيس المركز الأخ حسين زين الدين.
٠٣٥٤٥٦١٦
-راس النبع الرسمية الثانية للبنات (بوج بيوت الضباط).
رئيس المركز الأخ ربيع شمالية
٧١٤١٤٨٢٨
-مدرسة بيروت
العالية .مدرسة راس النبع الرسمية التانية المختلطة.مجمع الرئيس رشيد الصلح التربوي.
رئيس المركز الأخ فادي ابراهيم- ٧١٢٠٤٠٣٥
-مدرسة رينيه معوض حسن صعب.
رئيس المركز محمد
مرعي- ٧١٤٧٣٦٩٨
-البسطة الثالثة محمد فنيش.
رئيس المركز محمد فنيش- ٠٣٧٥٣٨٩٩
-البسطة الأولى علي الزعيم.
رئيس المركز علي الزعيم- ٠٣٩٤٧٧٥٤
-مدرسة جابر الصباح.راس بيروت.
رئيس المركز خيرالدين السقا- ٠٣٦٨٤٤٥٠
-مدرسة روضة العلوم المصيطبة.
رئيس المركز بلال مظلوم- ٠٣٣٢٢٠٢٣
-مدرسة رمل الظريف.عائشة بكار.
رئيس المركز علاء فوعاني- ٠٣٠٦٨١٣٤
-مدرسة الروضة- راس النبع.
رئيسة المركز لوزان كمال الدين- ٧٠٨٨٧٨٧٠
-مدرسة زاهية قدورة .الحمرا.
رئيس المركز يوسف
جابر- ٠٣٨٧٢٢٨٠
-ثانوية فخرالدين المعني الرسمية برج أبي حيدر.
رئيس المركز حسين ديب- ٠٣٦٣١٩٨١
-مدرسة الملك سعود الرسمية- بربور
رئيس المركز طلال خفاجة- ٧٠٢١١٥٢٢
-معهد بئر حسن.
رئيس المركز الأخ حيدر بداح- ٠٣٠٤١٠٥١
-مدرسة ابتهاج قدورة.
رئيس المركز علي جمعة- ٠٣٨٥٥٣٤٩
-المدرسة البطريركية زقاق البلاط.
رئيس المركز ماجد فتوني- ٧٦٨٥٥٥٠٩
-مدرسة شكيب أرسلان.فردان.
رئيس المركز حميد شرف الدين- ٠٣٣٥٧٥٦٨
-مدرسة البيادر- زقاق البلاط.
رئيس المركز حسين بنوت- ٧٠٩٦٠١٨١
-معهد cis السوديكو.
رئيسة المركز زينب حسيني- ٧٨٩٦٥٥٨٧
-كلية التربية.
رئيس المركز قاسم
علوية- ٠٣٦٩٦٢٨٥
-كلية الآداب.
رئيس المركز محمد بدرا- ٧٠٠٣٥٠٢٠
-كلية الاعلام.
رئيس المركز المهندس عباس حرب
٠٣٨٩٩٤٠١
-جامعة الفليير.
رئيس المركز ربيع جهجاه
٧٠٦٢٢٩٩٦
*مجمع المدارس- بئر حسن:
-ثانوية جبران
تويني.
رئيس المركز د. هيثم بعلبكي- ٠٣٨٤٨٠١٧
-مدرسة اميلي سرسق.
رئيس المركز محمد كربلا- ٠٣٢٥٢٨٤٠
-مدرسة صبح الصالح وثانوية زاهية سلمان.
رئيس المركز حسين شحرور- ٧٠٩٠٣٧٩١
مدرسة صبحي المحمصاني.
رئيس المركز كميل شكر- ٧١٣٤٨٢٦٥
-مدرسة عمر الفاخوري.
رئيس المركز يوسف المقدم- ٧٦٧٩٥١٢٥
-مدرسة ابتهاج قدورة.
رئيس المركز أحمد
حمادة-
-روضة الانسي.
رئيس المركز محمد رضا- ٠٣٧٢٥٩٣١
-مدرسة مار الياس بطينا. الاونيسكو.
رئيس المركز محمد زعرور- ٠٣٧٠٣٠٨٣
-مركز اللعازارية.
رئيس المركز د. حسين العمار- ٧١٥٧٥٢٤٧
-مدرسة الجناح.
رئيس المركز المؤقت يوسف وهبي- ٠٣٥٠٣٨٩٩
-المدرسة المعنية- زقاق البلاط.
رئيس المركز مصطفى ملاح- ٠٣٢٠٢٠٤٣
-مدرسة الإرشاد الرسمية- برج أبي حيدر.
رئيس المركز علي وهبي- ٠٣١٢٧٧١٨