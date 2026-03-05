اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل

عاجل
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
محليات
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
2026-03-05 | 11:05
A-
A+
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
جرى إتصال بين
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
ورئيس
مجلس النواب
نبيه بري
، تناول فيه الوضع الداهم جراء العدوان الاسرائيلي على
لبنان
وما استجد في الضاحية الجنوبية لبيروت وتفريغها من سكانها، وان هذا الامر يشكل خطراً حقيقياً على لبنان.
وأشار
الرئيس بري
إلى أنه تداول مع
الرئيس الفرنسي
بإقتراحات عديدة من شأنها أن توقف هذا الأمر، وكعادته الرئيس
ماكرون
أبدى كل إهتمام بالاقتراحات وكل استعداد للقيام بالاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات على وجه
السرعة
إلى
لبنان
.
مقالات ذات صلة
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
بري: انجازات الجيش كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية
وزير الخارجية التركي: هناك مؤشرات عديدة بأن إسرائيل ما زالت تخطط للهجوم على إيران
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
نبيه بري
ايمانويل ماكرون
العودة الى الأعلى
القناة 12: اعتراض مسيرتين في الجليل الغربي بواسطة منظومة القبة الحديدية عقب تفعيل الإنذار الأخير
🔴 وزارة الصحة: شهيدان وجريحة إثر غارة البداوي في طرابلس
اقرأ ايضا في محليات
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
يحدث الآن
محليات
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
عربي و دولي
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
عربي و دولي
12:20
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
اخترنا لك
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
12:25
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
12:17
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
12:11
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
12:05
نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ #الجديد: سوق الدواء بخير طالما العمل في مرفأ بيروت يسير بشكل طبيعي
11:33
القناة 12: أوامر الإخلاء في لبنان تهدف الى الضغط على الحكومة
11:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:25
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
11:25
عون طلب من ماكرون التدخل لعدم إستهداف الضاحية (صورة)
2026-02-24
مقتل 4 أشخاص في تحطّم مروحية في إيران
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
2026-01-26
قاسم: "سنتصدى لأي تهديد يتعرض له الولي الفقيه" - شاهد الفيديو
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
بالفيديو
بالفيديو
17:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
2026-03-04
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
2026-03-04
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026