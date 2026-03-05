وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: نناشد العائلات النازحة التوجه الى الشمال وعكار والبقاع لان فيها قدرة استيعابية اكبر ونجهز مراكز اضافية داخل بيروت

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ"الجديد": بحسب الإحصاءات التي قمنا بها هناك نحو 60 ألف نازح في مختلف المناطق اللبنانية ونعمل على تأمين كل المستلزمات الأساسية