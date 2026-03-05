عاجل
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
2026-03-04
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
محليات
وزير الأمن الإسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية: سنغتال الأمين العام لـ"حزب الله" إذا سمحت الفرصة
2026-03-05 | 14:41
A-
A+
وزير الأمن الإسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية: سنغتال الأمين العام لـ"حزب الله" إذا سمحت الفرصة
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: مسؤولية المقاومة هي مسؤولية الدولة الجيش والشعب
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: شاركنا في كلّ خطوات بناء الدولة بمسؤولية كبيرة
الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: ندعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
وزير الأمن الإسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية: سنغتال الأمين العام لـ"حزب الله" إذا سمحت الفرصة
محليات
الأمن
الإسرائيلي
للقناة
الإسرائيلية:
سنغتال
الأمين
العام
لـ"حزب
الله"
الفرصة
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
محليات
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
فن
04:16
هيفاء وهبي برسالة مؤثرة للبنان: الله يحمي بلدي وكل البلاد العربية
محليات
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:20
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
الغارة على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
03:56
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03:48
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب
03:43
05:42
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي.. بيان وزارة الصحة
2026-02-16
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحددة
10:18
مراكز إيواء جديدة.. إليكم التفاصيل
2026-02-08
مراسل الجديد: انتشال ضحية من تحت الأنقاض
2026-01-26
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها
01:41
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
18:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
17:22
في الضاحية والبقاع موجة غارات عنيفة.. تابعوا البث المباشر
16:05
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:39
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026
12:52
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-04
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
