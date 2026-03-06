من صيدا.. مراسلة الجديد تنقل المشهد بعد الغارة الإسرائيلية

مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة

