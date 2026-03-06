مصادر عسكرية لـ"الجديد": عناصر الجيش اللبناني المسؤولين عن قطاع جنوب الليطاني لا يزالون متواجدين في مركز القطاع في ثكنة بنوا بركات وعلى رأسهم العميد الركن نيكولا تابت

مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": ماكرون اتصل ببري وعرض عليه وقف حزب الله لإطلاق الصواريخ فردّ بري بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون من الطرفين والعودة إلى اتفاق وقف النار من الجانبين