كرامي ترأست الإجتماع الرابع للجنة الطوارىء في وزارة التربية

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الرابع ، للجنة الطوارىء في وزارة التربية ، في حضور للتربية فادي يرق ورؤساء الوحدات والمناطق التربوية.

ووضعت المجتمعين في اجواء التنسيق من خلال هيئة ادارة في رئاسة على الصعد كافة، ومع الوزارات المعنية والمؤسسات العاملة على ، واكدت كرامي تعليماتها لجهة "حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بيد المحافظين بناء على لائحة محددة بأسماء المدارس المتاحة، والتي لا تعاني مبانيها من تصدعات او أخطار عند استقبال العائلات".



واطلعت كرامي من رؤساء المناطق على حاجة المدارس ، واستمعت إلى آرائهم وتوصياتهم في هذا الإطار.



وأشارت إلى انها "نسقت مع والبلديات لجهة على الأمن وتقسيم مراكز الإيواء على القطاعات الأمنية الساهرة على توفير الأمن".



كذلك شددت على "تيويم المعطيات المتعلقة بأماكن وجود التلامذة ، حرصا على توفير المتابعة التربوية لهم".



واكدت كرامي ان "المبنى المدرسي هو بيتنا ، ويتوجب علينا جميعا المحافظة عليه سليما وعلى موجوداته ، لكي يخدم الأهالي استثنائيا في خلال الإيواء ، ويبقى صالحا لمعاودة التعليم في نهاية الأزمة إن شاء ".