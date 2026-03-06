اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل

واصل رئيس الجمهورية العماد اجراء الاتصالات الدولية لطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للحد من الاعتداءات الاسرائيلية على والتي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من والجرحى اضافة الى الدمار وتهجير الآلاف، كما وصلت الى حد الاعتداء المباشر على قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، حيث تعرضت القوة الغانيّة لاستهداف ادى الى وقوع اصابات في صفوفها.



