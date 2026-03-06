الأخبار
محليات

اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل

2026-03-06 | 13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجراء الاتصالات الدولية لطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للحد من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من الشهداء والجرحى اضافة الى الدمار وتهجير الآلاف، كما وصلت اليوم الى حد الاعتداء المباشر على قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، حيث تعرضت القوة الغانيّة لاستهداف ادى الى وقوع اصابات في صفوفها.

وجدد الرئيس عون ادانته الشديدة  للاعتداءات الاسرائيلية الواسعة، مطالباً الدول كافة والامم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الاسرائيلي الخطير.
 
 
 
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل

محليات

جوزاف عون

الرئيس عون

Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة الماضية في بيروت مقرات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله
غارة تستهدف حبوش في النبطية (فيديو)

