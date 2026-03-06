عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
10:40
وزارة الصحة: شهيد سوري و3 جرحى حصيلة الغارة على منطقة مار مخايل - الشياح
10:09
أوكرانيا و روسيا في الشرق الأوسط (فيديو)
09:51
معاريف عن مصادر: إصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من #لبنان
09:16
بالفيديو: آثار الغارة على الجناح منذ لحظات مقابل السفارة الإيرانية السابقة
09:12
صاروخ إيراني يعبر فوق بيروت (فيديو)
محليات
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع اليوم
2026-03-06 | 14:22
A-
A+
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع اليوم
ارتفاع جديد في المحروقات.. إليكم الأسعار
حزب الله: استهداف تجمّع لآليات عسكرية إسرائيلية كانت تتقدم بانجاه بلدة الخيام في الجنوب
17:21
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
17:21
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
17:06
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
17:06
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
16:57
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
16:57
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
عربي و دولي
17:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
محليات
17:21
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
محليات
17:06
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
17:21
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
17:06
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
16:57
مراسلة الجديد: ما حصل في البقاع هو نقل العسكري المصاب زياد الحجيري بمروحية للجيش اللبناني من مستشفى العاصي – الهرمل إلى أحد مستشفيات بيروت
16:53
مراسلة الجديد: لا صحة لما يشاع عن إنزال للجيش الإسرائيلي في البقاع
16:51
معلومات الجديد: ستبدأ الأجهزة الأمنية غداً حملة لإزالة السيارات المركونة على جانبي الطريق في العاصمة في مقابل فتح عقارات تابعة لبلدية بيروت وتحويلها إلى مواقف للسيارات لتخفيف الإزدحام في العاصمة
16:49
14:45
شهيدان في غارة اسرائيلية استهدفت قلويه في الجنوب
13:38
قماطي للجزيرة: هدفنا هو إلزام العدو الإسرائيلي بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
12:16
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة قوة داخل منزل في المطلة بصاروخ موجّه
07:25
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لا أفق لأي حل في حرب لبنان من دون إعلان استسلام حزب الله بالكامل وتسليم سلاحه والتحول إلى حزب سياسي
17:51
الحرس الثوري ينشر مشاهد اعتراض طائرة أميركية (فيديو)
2026-03-01
سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة "العديد" في قطر
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
12:30
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
