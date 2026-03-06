الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون.. وبحثٌ في آخر المستجدات

في اطار التشاور المستمر لمواكبة التطورات الامنية، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً مساء من تم خلاله البحث في آخر المستجدات وتقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من .