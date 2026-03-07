حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت

أن مجاهديه رصدوا عند الساعة 22:30 من مساء الجمعة 06-03-2026 تسلل 4 مروحيات إسرائيلية من الجهة ، حيث نفذت عملية إنزال لقوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا والخريبة ومعربون.

وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى مقبرة البلدة اندلعت اشتباكات مباشرة مع مجموعة من عناصر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار الحزب إلى أن الاشتباك تطور بعد انكشاف القوة الإسرائيلية، ما دفع الجيش إلى تنفيذ أحزمة نارية مكثفة شملت نحو 40 غارة باستخدام الطيران الحربي والمروحيات، بهدف تأمين انسحاب القوة من منطقة الاشتباك.

ولفت البيان إلى أن مدفعية حزب نفذت في المقابل رمايات مركزة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوة الإسرائيلية، مؤكداً أن أهالي القرى المجاورة شاركوا في الإسناد الناري خلال المواجهات.