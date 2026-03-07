اقتراحات متنافسة لتمديد ولاية المجلس (الديار)

يعتزم تكتل "الجمهورية القوية" تقديم اقتراح قانون عاجل مكرر بالتمديد لمجلس النواب لمدة 6 اشهر، كما سيتقدم نواب " القوي" التقدم باقتراح آخر يقضي بتأجيل لمدة 4 اشهر قابلة للتجديد لمرتين، وفقا للظروف، على ان تطرح على جلسة العامة، اضافة الى اقتراحي النائبين واديب عبد ، في ظل معلومات متداولة عن تراجع رئيس الحكومة عن دعمه لخيار التمديد لسنتين، تحت ضغط .