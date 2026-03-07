اقتراحات متنافسة لتمديد ولاية المجلس (الديار)

يعتزم تكتل "الجمهورية القوية" تقديم اقتراح قانون عاجل مكرر بالتمديد لمجلس النواب لمدة 6 اشهر، كما سيتقدم نواب "لبنان القوي" التقدم باقتراح آخر يقضي بتأجيل لمدة 4 اشهر قابلة للتجديد لمرتين، وفقا للظروف، على ان تطرح على جلسة مجلس النواب العامة، اضافة الى اقتراحي النائبين نعمة افرام واديب عبد المسيح، في ظل معلومات متداولة عن تراجع رئيس الحكومة نواف سلام عن دعمه لخيار التمديد لسنتين، تحت ضغط المعارضة.
قالت مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": "الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية.