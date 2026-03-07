دمار الضاحية يتجاوز الخطوط الحمر وإسرائيل تضرب عرض الحائط بالمبادرات (اللواء)

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ" " ان الإتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوقف الحرب على متواصلة، انما حتى الآن غير قادرة على تحقيق هذه النتيجة، ومعلوم ان المسار الديبلوماسي يأخذ وقتا كي يأتي بالخلاصة المطلوبة.واشارت هذه المصادر الى أن هذا الحراك الرئاسي توزع بين إتصالات خارجية ولقاءات مع عدد من الافرقاء السياسيين، وقد صبت المواقف الصادرة عن زوار رئيس الجمهورية في دعم توجُّه بعبدا وقرارات الحكومة، وعُلم ان عددا منهم استفسر عن الوضع وأفق الحرب.ورأت ان ما من شيء واضح بالنسبة الى تجاوب مع قرارات الحكومة، ما يعيق اي مبادرة في الوصول الى حل.مبادرة لم تلقَ جواباً اسرائيلياًوكشف النقاب أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدأ اتصالات من أجل مبادرة توقف الحرب بين اسرائيل وحزب .واتصل مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للتداول معه في المبادرة التي تقوم:1 - وقف الاعمال العدائية بين الطرفين اسرائيل وحزب الله.2 - تتعهد الحكومة باتخاذ اجراءات عملية سريعة لبسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية.3 - استمرار مساعي فرنسا لانضاج الاتفاق، إذا وافقت اسرائيل، والمشاركة في ضمان تنفيذه.وذكرت هيئة البث الاسرائيلية عن توجُّه لوقف الحرب بعد اتفاق جديد مع لبنان، يبدو ان اسسه لم تتضح، لا سيما بعد فشل مساعي الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس ورئيس الحكومة نتنياهو.