4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

المجموعات الاغترابية: ضرورة تطبيق قرار الحكومة وتكثيف التحرّك الدبلوماسي لحماية لبنان

2026-03-07 | 05:44
المجموعات الاغترابية: ضرورة تطبيق قرار الحكومة وتكثيف التحرّك الدبلوماسي لحماية لبنان
المجموعات الاغترابية: ضرورة تطبيق قرار الحكومة وتكثيف التحرّك الدبلوماسي لحماية لبنان

صدر عن المجموعات الإغترابية البيان التالي:

يعيش لبنان اليوم كارثة وطنية مفتوحة بفعل الحرب الإسرائيلية التدميرية عليه، وبفعل خيارات حزب الله التي تتعارض مع قرارات السلطة الشرعية ومع المصلحة الوطنية.
 
وانطلاقًا من ذلك، تدعو المجموعات الاغترابية للتنفيذ الفوري لقرار الحكومة اعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله غير قانونية والقيام حظرها، ما يشكّل خطوة سيادية أساسية لوضع حدّ نهائي لازدواجية السلاح، سياسيًا وقانونيًا.. 

كما تؤكّد على أهمية مواكبة القرار بتحرّك سياسي ودبلوماسي مكثّف عربيًا ودوليًا لتعزيز شبكة الأمان الداعمة للبنان، ومنع إسرائيل من توسيع عدوانها وصدّ أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من الجنوب.

وفي موازاة ذلك، تدعو المجموعات إلى أوسع استنفار وطني وإنساني لمساندة النازحين والمتضررين، وتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود الكريم في وجه المأساة المتفاقمة.

إن التحديات الإقليمية الخطيرة تفرض الالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية ودعم قراراتها السيادية، حمايةً للبنان واللبنانيين.


المجموعات الموقّعة: 
جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحارDLO، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،,Global Lebanese Alliance  Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope
 
محليات

لبنان

الإنتخابات

Aljadeed
الجيش الإسرائيلي لم يعثر على "رون آراد" في النبي شيت (صورة)
🚨 الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق بالطيار رون اراد

مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
12:09
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة
12:07
إنزال النبي شيت.. ليس الأول! | للتفاصيل:
11:57
🚨 الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الضاحية
11:02
