عاجل
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
10:08
الجديد تدخل إلى قضاء النبطية وتوثق آثار الغارات الإسرائيلية في بعض القرى
07:53
المدينة الرياضية تتجهز لاستقبال النازحين (فيديو)
07:00
بعد الغارات العنيفة.. المشهد من الصفير ملعب الراية - الضاحية الجنوبية (فيديو)
19:05
بعد معلومات الإنزال.. رصاص في الضاحية (شاهد الفيديو)
18:26
شهود يتحدثون عن محاولة إنزال إسرائيلية في البقاع وسط اشتباكات (شاهد الفيديو)
محليات
🔴 كاتس: على الحكومة اللبنانية التحرك ضد "حزب الله" قبل أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر
2026-03-07 | 06:12
2026-03-07 | 06:12
A-
A+
🔴 كاتس: على الحكومة اللبنانية التحرك ضد "حزب الله" قبل أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر
🔴 كاتس: على الحكومة اللبنانية التحرك ضد "حزب الل"ه قبل أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر
🔴 كاتس: لن نسمح باستهداف بلداتنا وجنودنا من لبنان
🔴 حزب الله: إستهدفنا تجمع آليات عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الصاروخية
🔴 كاتس: على الحكومة اللبنانية التحرك ضد "حزب الله" قبل أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر
محليات
كاتس:
الحكومة
اللبنانية
التحرك
الله"
تتدخل
إسرائيل
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
🔴 كاتس: على الحكومة اللبنانية التحرك ضد "حزب الل"ه قبل أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:09
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
12:09
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
محليات
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
محليات
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
عربي و دولي
12:28
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
12:09
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة
12:07
إنزال النبي شيت.. ليس الأول! | للتفاصيل:
11:57
🚨 الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الضاحية
11:02
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
2026-02-26
بري لـ"الجمهورية": أجدّد القول أن الانتخابات في موعدها في 10 ايار ولا شيء سيمنع إجراءها
2026-02-10
المتحدثة باسم "اليونيفيل" لـ"فرانس برس": القوة ستسحب معظم عناصرها من جنوبي لبنان بحلول منتصف 2027
2025-10-09
مصادر أمنية للجديد: زيارة الشيباني تأتي بعد سلسلة اجتماعات ومسار طويل من العمل والتنسيق الأمني بين البلدين على الملفات المشتركة على أن يبرُز ذلك في هذه الزيارة
2026-01-23
بري يدعو الى جلسات لمناقشة الموازنة العامة
2026-02-26
مراسل الجديد: سماع إطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية لبلدة مطربا الحدودية شمالي مدينة الهرمل
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
