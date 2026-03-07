ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟

أفادت مصادر وزارية للجديد، أن "وزير العدل طرح إمكانية ملاحقة الشيخ خلال الجلسة الوزارية وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ آخرين".



وأفادت المعلومات أيضاً، أن "قرار الملاحظة القضائية بحاجة إلى اجماع حكومي، وليس فقط قرار من وزير العدل".



وأضافت المعلومات أن "الشكوى الجزائية المقدمة أمام مدعي عام التمييز سيتم متابعتها الاسبوع المقبل مع وزير العدل ومدهي عام التمييز".