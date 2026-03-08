مرقص يتصل بصحافيين تعرّضوا للاعتداء ويشدد على حمايتهم

وكان الوزير اتّصل بالصحافية فاطمة فتوني معزّياً باستشهاد عدد من أفراد عائلتها، وبالصحافي معزّياً باستشهاد شقيقه وزوجته، ومطمئناً إلى شقيقه الثاني الذي أُصيب بجروح بالغة نتيجة الغارة التي استهدفت منزلهما في بلدة الدوير الجنوبية.

وكذلك كان الوزير مرقص قد اتصل هذا الأسبوع وعطفاً على بياناته الاعلامية بعدد من الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتداءات الاسرائيلية المرفوضة بموجب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان لاسيما الأربع وبروتوكولاتها التي أضفت قواعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء" ولا يمكن لأي كيان أو دولة التنصّل منها"، مناشداً " السهر على هذه الأحكام ومنع التعرّض للصحافيين أفراداً ومؤسسات لا بل ضمان موجب حمايتهم أثناء الحروب كما كان أكّد في بياناته السابقة مطلع الأسبوع".