ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟

زعم جيش الاسرائيلي استهدافه خمسة قادة بارزين في فيلق التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري من خلال غارة جوية دقيقة في .

وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من خلال منشور عبر منصة "إكس"، أنه "هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة ".



وزعم أيضاً:



يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم استهداف على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من:



- مجيد حسيني - كان مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام في لبنان لتمويل نشاطات ، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، وحماس، كما كان مسؤولًا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لحزب .



- علي رضا بى ازار - شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يُعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله.



- أحمد رسولي - شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات في لبنان وقطاع غزة.



كما تم استهداف حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن ، وأبو ، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين.