البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
محليات

ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟

2026-03-08 | 14:45
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟

زعم جيش العدو الاسرائيلي استهدافه خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري من خلال غارة جوية دقيقة في بيروت.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من خلال منشور عبر منصة "إكس"، أنه "هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت". 

وزعم أيضاً:

يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم استهداف على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من:

- مجيد حسيني - كان مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات حزب الله، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، وحماس، كما كان مسؤولًا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لحزب الله.

- علي رضا بى ازار - شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يُعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله.

- أحمد رسولي - شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة.

كما تم استهداف حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين.
 
 
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟

محليات

اسرائيل

لبنان

ايران

