معلومات الجديد: الوفد اللبناني إلى قبرص تحضيرًا لاحتمال التفاوض مع إسرائيل يضم بول سالم وأمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى وشخصية درزية لم يُحسم اسمها بعد بين حليم أبو فخر الدين وشوقي أبو نصر