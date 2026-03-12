معلومات الجديد: لم يوافق الرئيس بري على تضمين الوفد لشخصية شيعية انطلاقا من تمسكه بلجنة الميكانيزم آلية للتفاوض إلى حين وقف إطلاق النار

معلومات الجديد: بري يرفض ان يشارك ايّ ممثل عنه في هذا الوفد أولا لانه يفضّل اعتماد آلية الميكانيزم الى حين وقف اطلاقِ النار وثانيا لأن موقف الحزب من هذه المفاوضات سلبي