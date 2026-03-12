الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

البابا يستقبل راهباً لبنانياً في الفاتيكان: دعوة إلى السلام ووقف الحرب في لبنان

2026-03-12 | 10:50
البابا يستقبل راهباً لبنانياً في الفاتيكان: دعوة إلى السلام ووقف الحرب في لبنان
البابا يستقبل راهباً لبنانياً في الفاتيكان: دعوة إلى السلام ووقف الحرب في لبنان


استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان الراهب اللبناني الماروني الأب شربل الخوري، الذي نقل إليه صوت اللبنانيين المطالبين بالسلام ورفض حرب الآخرين على أرضهم،

معبّراً عن الأمل في أن تتكلل مبادرة رئيس الجمهورية اللبنانية بوقفٍ فعلي للأعمال العسكرية في البلاد.

وخلال اللقاء، أطلع الأب الخوري البابا على نشاطه الخيري في لبنان، ولا سيما مبادراته لتأمين الأدوية للعائلات المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. كما قدّم لقداسته صورة للقديس شربل، معبّراً عن شكره لزيارته الأخيرة إلى لبنان واهتمامه الدائم ودعمه للمسيحيين في لبنان والشرق، الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات. وطلب أن تبقى الكنيسة إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما المسيحيين، في هذه المرحلة الدقيقة.

من جهته، استذكر البابا الكاهن اللبناني بيار الراعي الذي استشهد في بلدة القليعة خلال العدوان الإسرائيلي، مؤكداً تضامنه مع اللبنانيين. وخلال طلبه بركة البابا للشعب اللبناني، حمل الأب الخوري العلم اللبناني، فيما شدّد البابا لاوون الرابع عشر على محبته الخاصة للبنان، مؤكداً أن "لبنان الحبيب هو دائماً في قلبي وفي صلاتي".

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدعوات المتكررة للبابا إلى نشر رسالة السلام والرجاء، إذ شدّد في تعليمه العام في الفاتيكان على أن كل مسيحي مدعو إلى إعلان الإنجيل والشهادة له في المجتمع، والعمل من أجل نشر السلام وبناء جسور الحوار بين الشعوب.

