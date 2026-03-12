البابا يستقبل راهباً لبنانياً في الفاتيكان: دعوة إلى السلام ووقف الحرب في لبنان

معبّراً عن الأمل في أن تتكلل مبادرة رئيس الجمهورية بوقفٍ فعلي للأعمال العسكرية في البلاد.

وخلال اللقاء، أطلع الأب الخوري البابا على نشاطه الخيري في ، ولا سيما مبادراته لتأمين الأدوية للعائلات المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. كما قدّم لقداسته صورة للقديس شربل، معبّراً عن شكره لزيارته إلى لبنان واهتمامه الدائم ودعمه للمسيحيين في لبنان والشرق، الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات. وطلب أن تبقى الكنيسة إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما المسيحيين، في هذه المرحلة الدقيقة.

، استذكر البابا الكاهن اللبناني بيار الراعي الذي استشهد في بلدة القليعة خلال العدوان ، مؤكداً تضامنه مع اللبنانيين. وخلال طلبه بركة البابا للشعب اللبناني، حمل الأب الخوري اللبناني، فيما شدّد البابا لاوون الرابع عشر على محبته الخاصة للبنان، مؤكداً أن "لبنان الحبيب هو دائماً في قلبي وفي صلاتي".

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدعوات المتكررة للبابا إلى نشر رسالة السلام والرجاء، إذ شدّد في تعليمه العام في الفاتيكان على أن كل مدعو إلى إعلان الإنجيل والشهادة له في المجتمع، والعمل من أجل نشر السلام وبناء جسور الحوار بين الشعوب.