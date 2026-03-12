رجي يستدعي القائم بالأعمال الايرانية

استدعى وزير الخارجية يوسف رجي القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا إلى الوزارة و ذلك رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية