عن قصف الجامعة اللبنانية.. الرئيس عون: اعتداء على حق اللبنانيين في التحصيل العلمي

وقال : " ان ما حصل في كلية العلوم جريمة مدانة بكل المقاييس، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية والمدنيين ، وهو فصل جديد من فصول استهداف المدنيين سواء في قراهم وبلداتهم او في مراكز عملهم او اماكن دراستهم . وإذ ندين هذا الاعتداء الخطير، نتقدم بأحر التعازي من عائلة الشهيدين ومن أسرة الجامعة والهيئة التعليمية والطلاب، مؤكدين أن قصف الصروح الأكاديمية والعلمية هو اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة.وأضاف: إن تكرار الاعتداءات على المؤسسات المدنية في يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتأمين الحماية للبنان ولمؤسساته التربوية والمدنية. وستبقى الجامعة اللبنانية، رغم كل ما تتعرض له، منارة للعلم والفكر، ولن تنال الاعتداءات من إرادة اللبنانيين في التمسك بالعلم وبالحياة. رحم الشهيدين، وحمى لبنان ".