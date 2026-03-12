مراسل الجديد: غارة على حي العريض في بلدة حبوش

الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب

الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب