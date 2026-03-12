"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية

أصدرت ، البيان التالي:



تنعي والجامعة مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسن بزي، والدكتور سرور، اللذين استشهدا جرّاء الاعتداء الآثم الذي استهدف مجمّع الجامعي أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي.



إن استهداف المؤسسات التعليمية والجامعية هو اعتداء صارخ على رسالة ، وعلى والذاكرة الجماعية للأمم، ومحاولة لإطفاء نور المعرفة التي تحملها الجامعات إلى المجتمع.



وتعتبر الوزارة والجامعة اللبنانية أن هذا الاعتداء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ إن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، ويجرّم الاعتداء عليها تحت أي ظرف.



وعليه، تدعو الوزارة والجامعة الهيئات الدولية والأممية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لحماية والمؤسسات التعليمية، وصون حرمة الجامعي وإبقاء التعليم بعيدًا عن دائرة الاستهداف والعنف.



وإذ تتقدّم الوزارة والجامعة اللبنانية بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين وزملائهما وطلابهما، تؤكّد أن إرادة الأسرة التعليمية الجامعية من أساتذة وطلاب وموظفين ستبقى صامدة في وجه كل محاولات القهر والتدمير.