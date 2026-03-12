عاجل
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
البحث
الجديد
أسعار البنزين تحلق
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على أطراف بلدة شبعا - منطقة البيادر
خاص لـ"الجديد" من موقع الاستهداف في الجناح - بيروت (شاهد الفيديو)
بالفيديو.. غارة تستهدف الجناح - بيروت
آثار الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على المريجة (شاهد الفيديو)
معلومات الجديد: لبنان عرض على قبرص مجموعة أسماء من بينها بول سالم الى جانب السفير سيمون كرم الذي يعتبر ممثل الرئيس عون
2026-03-12 | 14:28
معلومات الجديد: لبنان عرض على قبرص مجموعة أسماء من بينها بول سالم الى جانب السفير سيمون كرم الذي يعتبر ممثل الرئيس عون
معلومات الجديد: لبنان عرض على قبرص مجموعة أسماء من بينها بول سالم الى جانب السفير سيمون كرم الذي يعتبر ممثل الرئيس عون
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
أسعار البنزين تحلق
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
04:27
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
03:39
أسعار البنزين تحلق
03:34
مراسل الجديد: غارة على الهرمل
03:20
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية
03:11
غارة اسرائيلية تستهدف مشاريع الهبة في مدينة صيدا
02:49
6 غارات على الضاحية دفعة واحدة.. كيف توزّعت?
2026-03-11
لوقف الاعتداءات.. الرئيس عون طلب من واشنطن التدخل!
2026-03-04
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: إسرائيل لن تدخل في تفاوض مع وفد لا يملك كلّ الاوراقِ المطلوبة ليفاوِض عليها
14:39
مصادر أمنية للجديد: 3 شهداء و 6 جرحى في حصيلة أولية جراء استهداف غرفة في أحد الفنادق في الروشة
2026-03-07
سقوط روبوت روسي! (فيديو)
2025-11-14
الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة: صفّارات الإنذار تدوّي في الجليل الغربيّ في شمال إسرائيل
07:32
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2026
14:43
من قلب الحدث.. مراسلو الجديد ينقلون الصورة
13:28
بالأسماء.. الجديد تكشف اعضاء الوفد التفاوضي الى قبرص
09:51
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
08:31
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2026
2026-03-11
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-11
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
12:58
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
12:58
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
17:14
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
17:14
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
02:11
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
02:11
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
01:38
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
01:38
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
13:34
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
13:34
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
10:04
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
10:04
