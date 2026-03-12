مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب ستستكمل تصاعدياً لأن المواجهة لن تنتهي قبل تنفيذ الحزب الشروط المطلوبة منه

مصادر دبلوماسية للجديد: كلام ترامب عن وجوب التخلص من حزب الله تأكيداً جديداً أنّ اسرائيل لن توقف حربها قبل القضاء على الحزب ومؤشراً على أنّ ملف لبنان هو في عهدة اسرائيل