عاجل
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:34
أسعار البنزين تحلق
02:39
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على أطراف بلدة شبعا - منطقة البيادر
19:37
خاص لـ"الجديد" من موقع الاستهداف في الجناح - بيروت (شاهد الفيديو)
19:29
بالفيديو.. غارة تستهدف الجناح - بيروت
16:11
آثار الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على المريجة (شاهد الفيديو)
محليات
مراسل الجديد: التوغل الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدة الطيبة بعمق 6 كلم هو الأعمق منذ بدء العدوان
2026-03-12 | 19:53
A-
A+
مراسل الجديد: التوغل الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدة الطيبة بعمق 6 كلم هو الأعمق منذ بدء العدوان
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: رصد توغل قوة إسرائيلية من بلدة عديسة باتجاه أطراف بلدة الطيبة
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: رشقة صاروخية من 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
مراسل الجديد: التوغل الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدة الطيبة بعمق 6 كلم هو الأعمق منذ بدء العدوان
محليات
الجديد:
التوغل
الإسرائيلي
اليوم
باتجاه
الطيبة
الأعمق
العدوان
العودة الى الأعلى
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل
اقرأ ايضا في محليات
04:27
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
04:27
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
04:15
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
04:15
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
03:39
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
03:39
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
يحدث الآن
محليات
04:27
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
عربي و دولي
04:23
دوي انفجار في العاصمة الإيرانيةb
خاص الجديد
04:15
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب
04:27
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
04:15
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
03:39
أسعار البنزين تحلق
03:34
مراسل الجديد: غارة على الهرمل
03:20
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية
03:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-03-10
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2025-11-11
إيلا خلفاً لأدرعي؟
2026-03-07
بعد الخلاف مع ترامب.. قاذفات أميركية تهبط في قاعدة بريطانية
2026-03-04
إستهداف سيارة ثانية على اوتستراد المطار
06:57
تايلور سويفت اغنى مغنية في العالم.. لن تصدقوا كم بلغت ثروتها
05:27
نور علي تتحدث عن تجربتها مع تيم حسن في كواليس مسلسل “مولانا”
بالفيديو
بالفيديو
14:43
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2026
13:28
من قلب الحدث.. مراسلو الجديد ينقلون الصورة
09:51
بالأسماء.. الجديد تكشف اعضاء الوفد التفاوضي الى قبرص
08:31
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-11
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2026
2026-03-11
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:58
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
12:58
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
17:14
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
محليات
17:14
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
محليات
02:11
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
محليات
02:11
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
محليات
01:38
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
محليات
01:38
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
محليات
13:34
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
محليات
13:34
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
عربي و دولي
10:04
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
عربي و دولي
10:04
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026