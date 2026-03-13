عن الغارة على الجامعة اللبنانية.. أدرعي يزعم

وبحسب أدرعي، نُفذت الغارة بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن سرور كان يُعد «شخصية بارزة ومركز معرفة» في مجال تصنيع الوسائل القتالية داخل الحزب.
وأضاف أن سرور هو شقيق محمد حسين سرور، الذي وصفه بأنه قائد «الوحدة الجوية» في حزب الله، والذي قُتل سابقاً في عملية عسكرية إسرائيلية أطلقت عليها تل أبيب اسم «سهام الشمال».
وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن مرتضى سرور كان يعمل أيضاً محاضراً في مجال الكيمياء في الجامعة اللبنانية في بيروت، متهماً حزب الله بتشغيل عناصر يعملون في مجالات أكاديمية ومدنية إلى جانب نشاطهم العسكري.
كما اتهم أدرعي الحزب بالعمل على تطوير قدرات تصنيع الوسائل القتالية في مواقع مختلفة داخل لبنان بهدف تعزيز قدرته على التزوّد بالسلاح محلياً.