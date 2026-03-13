عن الغارة على الجامعة اللبنانية.. أدرعي يزعم

وبحسب أدرعي، نُفذت الغارة بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية ، مشيراً إلى أن سرور كان يُعد «شخصية بارزة ومركز معرفة» في مجال تصنيع الوسائل القتالية داخل الحزب.

وأضاف أن سرور هو شقيق حسين سرور، الذي وصفه بأنه قائد « الجوية» في ، والذي قُتل سابقاً في عملية عسكرية إسرائيلية أطلقت عليها تل أبيب اسم «سهام الشمال».

وأشار المتحدث إلى أن مرتضى سرور كان يعمل أيضاً محاضراً في مجال الكيمياء في ، متهماً حزب بتشغيل عناصر يعملون في مجالات أكاديمية ومدنية إلى جانب نشاطهم العسكري.

كما اتهم أدرعي الحزب بالعمل على تطوير قدرات تصنيع الوسائل القتالية في مواقع مختلفة داخل بهدف تعزيز قدرته على التزوّد بالسلاح محلياً.