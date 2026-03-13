4 آب "الحقيقة الضائعة"
عن الغارة على الجامعة اللبنانية.. أدرعي يزعم

2026-03-13 | 06:03
عن الغارة على الجامعة اللبنانية.. أدرعي يزعم
عن الغارة على الجامعة اللبنانية.. أدرعي يزعم

​أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارة جوية أمس في محيط الجامعة اللبنانية في بيروت، أسفرت عن مقتل مرتضى حسين سرور، زاعماً أنه نه عنصر في «الوحدة الجوية» التابعة لحزب الله (الوحدة 127).

وبحسب أدرعي، نُفذت الغارة بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن سرور كان يُعد «شخصية بارزة ومركز معرفة» في مجال تصنيع الوسائل القتالية داخل الحزب.

وأضاف أن سرور هو شقيق محمد حسين سرور، الذي وصفه بأنه قائد «الوحدة الجوية» في حزب الله، والذي قُتل سابقاً في عملية عسكرية إسرائيلية أطلقت عليها تل أبيب اسم «سهام الشمال».

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن مرتضى سرور كان يعمل أيضاً محاضراً في مجال الكيمياء في الجامعة اللبنانية في بيروت، متهماً حزب الله بتشغيل عناصر يعملون في مجالات أكاديمية ومدنية إلى جانب نشاطهم العسكري.

كما اتهم أدرعي الحزب بالعمل على تطوير قدرات تصنيع الوسائل القتالية في مواقع مختلفة داخل لبنان بهدف تعزيز قدرته على التزوّد بالسلاح محلياً.

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

