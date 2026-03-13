بري: متمسكون بالقرار 1701.. وغوتيريش: رسالتي واضحة!

بري جدد أمام غوتيرش التأكيد على تمسك بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة ، داعياً إلى وجوب إلزام بوقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني 2024.بدوره للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تحدث بعد اللقاء قائلاً: يؤسفني انني أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمر بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما إستضاف نازحين فلسطينيين وسوريين، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من النازحين اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من القتلى، إنه وضع مأساوي للغاية.وأضاف غوتيريش: إن رسالتي واضحة للغاية، علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف اطلاق نار فوري، وأن دعوتي وندائي لكلا الطرفين، دعونا نطبق وقف اطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني، ولنتأكد جميعنا أنه ضمن وقف اطلاق النار سيكون هنالك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم إحترام سيادته وفي نفس الوقت أن تتمكن الدولة بكامل مكوناتها أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد.وتابع: أنا بكل صدق أتمنى بأن يتمكن الشعب اللبناني من تخطي هذه الأوضاع الدراماتيكية والمليئة بالتحديات، ويستطيع الشعب اللبناني أن يعتمد عليَّ وعلى لكي نقوم بما بوسعنا وما هو ممكن لوضع حد لما يحصل.