الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بري: متمسكون بالقرار 1701.. وغوتيريش: رسالتي واضحة!

2026-03-13 | 10:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري: متمسكون بالقرار 1701.. وغوتيريش: رسالتي واضحة!
بري: متمسكون بالقرار 1701.. وغوتيريش: رسالتي واضحة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق بحضور، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، قائد قوات اليونيفيل في لبنان اللواء ديوداتو أبنيارا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على كافة المستويات لا سيما ملف النزوح وتهجير مئات آلاف اللبنانيين قسراً عن منازلهم إضافة لدور قوات اليونيفيل وما تتعرض له من إعتداءات إسرائيلية.

بري جدد أمام غوتيرش التأكيد على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني، داعياً إلى وجوب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني 2024.

بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تحدث بعد اللقاء قائلاً: يؤسفني انني أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمر بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما إستضاف نازحين فلسطينيين وسوريين، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من النازحين اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من القتلى، إنه وضع مأساوي للغاية.

وأضاف غوتيريش: إن رسالتي واضحة للغاية، علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف اطلاق نار فوري، وأن دعوتي وندائي لكلا الطرفين، دعونا نطبق وقف اطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني، ولنتأكد جميعنا أنه ضمن وقف اطلاق النار سيكون هنالك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم إحترام سيادته وفي نفس الوقت أن تتمكن الدولة اللبنانية بكامل مكوناتها أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد.

وتابع: أنا بكل صدق أتمنى بأن يتمكن الشعب اللبناني من تخطي هذه الأوضاع الدراماتيكية والمليئة بالتحديات، ويستطيع الشعب اللبناني أن يعتمد عليَّ وعلى الأمم المتحدة لكي نقوم بما بوسعنا وما هو ممكن لوضع حد لما يحصل. 
 
 
 
 
 
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
19:42

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
مراسل الجديد: الشرع يزوّد الأميركيين بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحزب تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد الأسد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026