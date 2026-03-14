غوتيريش: يجب تحييد البنى التحتية ومرافق الدولة وعلى الدولة فرض سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية

مصادر سياسية للجديد: لا مظلة دولية للبنان حالياً ولا تجاوب مع أي من الطروح باستثناء تحييد مؤقت للمرافق العامة والبنى التحتية في العاصمة بيروت دون أية ضمانات في المناطق الأخرى