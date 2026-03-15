محليات

بري: لا تفاوض قبل تحقيق شرطين (الشرق الأوسط)

2026-03-15 | 02:02
كتبت صحيفة الشرق الأوسط :

اقترب لبنان وإسرائيل خطوة باتجاه عقد أول اجتماع، ضمن جولة مفاوضات لإنهاء الحرب في لبنان، لكن لم يجرِ الاتفاق على الترتيبات بعد، وسط تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، من بيروت بأن "القنوات الدبلوماسية" متاحة لوقف الحرب.

وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق على عقد اجتماع تم، لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء ولا مكانه، وذلك بوجود دعوتين لاستضافة الاجتماع من قبرص وفرنسا. وقالت المصادر إنه لم يُحسم بعد ما إذا كان الرئيس نبيه بري سيوافق على إرسال مندوب شيعي إلى الاجتماع، بالنظر إلى أن وفد المفاوضات لا يتضمن أي ممثل شيعي.

لكن الرئيس بري ربط في تصريح لـ صحيفة«الشرق الأوسط» أي إيجابية من قبله في موضوع التفاوض ومبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق شرطين أساسيين: «أولهما وقف إطلاق النار، وثانيهما عودة النازحين»، رافضاً الخوض في أي تفاصيل «قبل أوانها».


ويرفض بري المشاركة في مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بالتزامن مع وقف الحرب، داعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل الشروع بأي خطوة أخرى. ونُقل عن بري أنه متمسك بآلية «الميكانيزم»، والقرار «1701» لإنهاء الحرب.

ونقلت محطة تلفزيونية عن برّي قوله إنّ موقفه إيجابي تجاه مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون ومساعيه، وقال: «أمّا تسمية شيعي في الوفد المفاوض من عدمه، فرهن وقف إطلاق النار».
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارة على مدينة النبطية
وكالة فارس: هجوم صاروخي جديد متزامن بين إيران ولبنان تجاه إسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
04:35
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره للضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح
04:18
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
03:46
إطلاق دفعة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
03:40
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: استياء إسرائيلي من المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان
03:27
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع إطلاق الصواريخ لحزب الله وقضينا على مقار قوة الرضوان
03:24
