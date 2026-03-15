مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي تواصل مع مركز الدفاع المدني في أنصار وطلب منه إبلاغ الأهالي بضرورة إخلاء البلدة لكن الدفاع المدني رفض من منطلق أنّ هذا ليس من صلاحياته وأوصل التحذير إلى رئيس البلدية