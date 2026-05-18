تحرّك لبناني لتصحيح هوية أدباء المهجر في نصب نيويورك

وعلى الفور، أعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان
في واشنطن
ندى حمادة معوض
وقنصل لبنان العام في نيويورك
طلال ضاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح النص بما ينسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية المعروفة، ويؤكد الانتماء اللبناني الأصلي والأصيل لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا ركناً أساسياً من إرث لبنان الثقافي في العالم
.
وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات روّاد المهجر اللبناني، لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية وفي خصوصيّة الهويّة اللبنانية
.