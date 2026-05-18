الحجار يمنح بخاري ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

ومنحه ميدالية وزارة الداخلية
والبلديات اللبنانية
، تقديراً لدوره في دعم مسار العلاقات الثنائية التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية، وتوثيق أواصر التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين. وشدد الوزير الحجار على أن "التنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في لبنان
والسعودية شهد خلال المرحلة الأخيرة
تطوراً ملموساً وتعاوناً وثيقاً في عدد من الملفات المشتركة، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون لاسيما في مكافحة المخدرات التي تُعدّ أولوية وطنية حماية لأمن المجتمعين اللبناني والعربي". بدوره، شكر السفير
بخاري الوزير الحجار على منحه الميدالية، مثنيا على الجهود التي بذلها والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لاسيما في مجال مكافحة المخدرات.