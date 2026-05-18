الحجار يمنح بخاري ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

استقبل والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر ، سفير المملكة وليد بخاري، في زيارة وداعية شكره خلالها على الجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة عمله في ،

ومنحه ميدالية والبلديات ، تقديراً لدوره في دعم مسار العلاقات الثنائية التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية، وتوثيق أواصر التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين. وشدد الوزير الحجار على أن "التنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في والسعودية شهد خلال المرحلة تطوراً ملموساً وتعاوناً وثيقاً في عدد من الملفات المشتركة، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون لاسيما في مكافحة المخدرات التي تُعدّ أولوية وطنية حماية لأمن المجتمعين اللبناني والعربي". بدوره، شكر بخاري الوزير الحجار على منحه الميدالية، مثنيا على الجهود التي بذلها والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لاسيما في مجال مكافحة المخدرات.