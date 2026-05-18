عن العفو العام و"الإسلاميين".. نائب بيروتي يعلن موقفه

قال النائب الحوت:

"عقدنا في اجتماعاً تشاورياً ماراتونياً حول اقتراح قانون العفو العام، امتد قبل الظهر وبعده، بهدف البحث عن مساحات مشتركة تفتح الطريق أمام إقرار قانون يحفظ حقوق المظلومين ولا يفرّط بمقتضيات العدالة".



واضاف في تغريدة على منصة "أكس": "قد ناقشنا الأرقام والحالات المشمولة بدراسة علمية وواقعية، وانتهينا إلى خلاصة إيجابية من شأنها إنصاف الشريحة الأكبر من الإسلاميين، ضمن مقاربة مسؤولة لا تقوم على المزايدات ولا على الاصطفافات".



وتابع: "أما من يحاول نقل الى أبعاد سياسية أو مذهبية وتصوير المشاركين وكأنهم خاضعون لأي جهة سياسية، فذلك هروب من جوهر النقاش. معيارنا الوحيد هو مصلحة المظلومين، وحق العائلات المنتظرة، وواجب الدولة في معالجة هذا الملف بشجاعة وعدل".



واشار الى انهم "انتقلوا بعد ذلك إلى السراي الحكومي، حيث أطلعوا رئيس الحكومة على نتائج اللقاء عشية جلسة اللجان المشتركة غداً، وقد بارك الجهود الرامية إلى تسهيل صدور قانون عفو عام منصف ومرضي للجميع".