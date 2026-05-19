لا هدنة فعلية.. والقصف يسبق مفاوضات 29 أيار (اللواء)

وقالت هذه المصادر ان هناك سقوفا وضعت بالنسبة الى الجانب اللبناني الذي سبق وأن قال كلمته في ما خص التمسك بسيادة لبنان
وحماية امن مواطنيه وسلامتهم مع التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي
والإلتزام بحصرية السلاح.
الى ذلك سجلت المصادر تقديرا لمشاركة رئيس الوفد اللبناني السفير
السابق سيمون كرم
في نقل الموقف اللبناني
والتشبث به.
ولاحظت مصادر دبلوماسية ان ما يجري في الجنوب في الميدان
وفي مجال الاتصالات والمعالجات يتراوح بين التهدئة والانفجار الواسع، وسط جهد اميركي، من غير الممكن تجاوزه، ويصب في اطار منع الانزلاق الى انفجار واسع في الجنوب ولبنان ككل.