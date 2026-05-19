نائب "حزب الله": سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل : "سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك عملاء من المبعدين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً رفض عودتهم أو شمولهم بأي إعفاء.

وشدد فضل خلال مؤتمر صحافي عقده في ، على أن "أي اتفاقات أو ترتيبات تتفق عليها السلطة مع على حساب سيادة لن تكون لها مفاعيل على ".



ودعا الدولة إلى "التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني".



كما أشار إلى أن الحزب كلّفه إجراء مشاورات مع قصر ، نافياً وجود قطيعة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومؤكداً عدم وجود من استمرار التواصل معه.