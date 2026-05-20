في اجتماع البنتاغون.. بندٌ واحد فقط! (اللواء)

ذكرت مصادر رسمية متابعة للمفاوضات لصحيفة ، ان "الوفد العسكري اللبناني سيطرح في اجتماع 29 الشهر بندا وحيداً للبحث ولا اي بند غيره وهو بما تقرر في اجتماع الوفود السياسية لجهة وقف كل الاعمال العدائية من غارات واغتيالات وتدمير وتجريف منازل وبنى تحتية، ولن يخوض في اي بحث آخر قبل وقف العدوان. والحال نفسه سيحصل في اجتماعات الوفود السياسية 2 و3 حزيران المقبلين".