الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رجي: لبنان ماض في مسار قيام دولة حرة من الاحتلال والسلاح

2026-05-20 | 09:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رجي: لبنان ماض في مسار قيام دولة حرة من الاحتلال والسلاح
رجي: لبنان ماض في مسار قيام دولة حرة من الاحتلال والسلاح

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن: " لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعياً للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم، وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها، وصولاً إلى قيام دولة حرة من أي احتلال أجنبي، ومتحررة من أي تنظيم مسلح غير شرعي".

وخلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفركوفوني المنعقد في الرباط، شدد رجي على صون عملية حفظ السلام وضرورة أن يُبعث فيها الزخم من جديد، لكنه دعا في الوقت نفسه الى الاعتراف بأن استخدام أداة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بصورة فعالة أصبح أكثر تعقيداً بالنسبة إلى المجتمع الدولي. وتوقف عند العقبات التي تعيق هذه العمليات بدء من الشلل الشبه الكامل لمجلس الأمن وصعوبة التمويل وتحديات الحروب الهجينة وغير المتكافئة، وتزايد فقدان الثقة من جانب الدول المضيفة تجاه تعددية دولية تُطبَّق بمعايير متفاوتة.

ووجه الوزير رجي تحية تقدير إلى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان عشية انتهاء مهامها وخصّ بالذكر الذين سقطوا في صفوفها أثناء تأديتهم مهامهم في الجنوب، وحدد ثلاث أولويات يمكن أن تشكل إطارا للعمل المشترك المستقبلي من أجل حفظ السلام، وهي "أولا: دعم تعزيز القدرات الإقليمية في هذا المجال، حيثما أمكن، بوسائل حقيقية وفعالة، وثانياً: المطالبة بولايات واقعية مصمَّمة وفق ما تستطيع القوات المنتشرة تحقيقه فعلياً، لا وفق أهداف قصوى تبدو جذابة على الورق لكنها تفتقر إلى الجدوى الحقيقية، وثالثاً : الاستثمار بكثافة في الوقاية من النزاعات، باعتبارها الطريق الأمثل التي قد تجنب الوصول متأخرين، كمن يأتي بعد وقوع الكارثة".
 
وختم: "إن السلام ليس حالة طبيعية. إنه يُبنى، ويُدافع عنه، ويُبتكر. وهذا هو الواجب الجماعي الملقى على عاتقنا جميعاً".
 
مقالات ذات صلة
رجي: لبنان ماض في مسار قيام دولة حرة من الاحتلال والسلاح

محليات

لبنان

الاحتلال

والسلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الساعات الأخيرة لم تكن سهلة! (أسرار الجمهورية)
وزارة الصحة: غارة اسرائيلية توقع مجزرة في بلدة دير قانون النهر قضاء صور أدت الى 10 شهداء بينهم 3 اطفال و3 سيدات

اقرأ ايضا في محليات

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

يحدث الآن

اخترنا لك
إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54
إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46
سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26
عن نصرالله وخامنئي.. هذا ما قالته أورتاغوس!
05:36
الحزب يشارك بمفاوضات باكستان.. وإيران تعده بالمليارات (المدن)
03:18
محافظ بعلبك الهرمل يتفقد طريق نحلة الحدودي ويشيد بدور المجتمع المدني
03:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026