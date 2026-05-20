تلاعب بمساعدات المازوت لمراكز الإيواء في الشمال وامن الدولة يضبط الهدر



صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



بناءً على معلومات توافرت لدى لأمن الدولة حول وجود هدر وتلاعب بكميات مادة المازوت المسلّمة إلى بعض مراكز إيواء في حيث باشرت القطعات المختصة في مديرية الشمال الإقليمية إجراءاتها الميدانية بإشراف المالية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.



وقد أفضت التحقيقات إلى إلزام القيّمين على المراكز المعنية بضبط الكميات الموزعة لديهم وتنظيم آليات استخدامها، كما جرى مصادرة كمية من مادة المازوت تقدر ب ١٢ الف ليتر التي تبيّن وجود مخالفات بطريقة توزيعها وتخزينها لدى أشخاص غير معنيين.