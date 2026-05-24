وساطة جديدة بين عون والحزب وهذا ما سيطرحه الجيش في البنتاغون (المدن)

وضعت المؤسسة العسكرية اللمسات الأخيرة على التحضيرات للاجتماع الأمني وتقول المعلومات إن جدول أعمال الوفد العسكري وضع وهو يتضمن سلسلة نقاط من بينها خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والنقاط التي تحتلها إسرائيل والتي شكلت عائقا أمام استكمال سيطرة الجيش جنوب الليطاني. وفي المعلومات أيضاً أن الوفد سيرفض التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ويصر على دور الميكانيزم، وهو سيؤكد على أن الأولوية هي لاحراز تقدم على المسار السياسي قبل المسار الأمني، لا العكس.
وأضافت الصحيفة أن غياب أي موقف رسمي حيال العقوبات التي وجهت إلى المؤسسة العسكرية، كان موضع أسف خصوصا من ناحية السماح للتعرض إلى المؤسسة العسكرية عشية اجتماع البنتاغون وهو ما يعد محاولة إخضاع للبنان هذا وينقل زوار بعبدا أن عون يدرك ضمناً أن لا نتائج من المباحثات الثنائية في واشنطن، لكن كان لا بد من القيام بخطوة ما لوقف الحرب.
أفاد موقع أكسيوس، أنه "في حال تمت الموافقة اليوم على اتفاقية السلام بين ايران واميركا فإن وقف الحرب على كافة الجبهات من ضمنها لبنان يبدأ حيز التنفيذ اعتباراً من صباح غد الاثنين".وأفاد أكسيوس عن مسؤول أميركي بأن "الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه".