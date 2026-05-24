وساطة جديدة بين عون والحزب وهذا ما سيطرحه الجيش في البنتاغون (المدن)

وضعت اللمسات على التحضيرات للاجتماع الأمني وتقول المعلومات إن جدول أعمال الوفد العسكري وضع وهو يتضمن سلسلة نقاط من بينها خطة الجيش لحصرية السلاح بيد كامل الأراضي ، والنقاط التي تحتلها والتي شكلت عائقا أمام استكمال سيطرة الجيش جنوب الليطاني. وفي المعلومات أيضاً أن الوفد سيرفض التنسيق المباشر بين والجيش ، ويصر على دور الميكانيزم، وهو سيؤكد على أن الأولوية هي لاحراز تقدم على المسار السياسي قبل المسار الأمني، لا العكس.

وأضافت الصحيفة أن غياب أي موقف رسمي حيال التي وجهت إلى المؤسسة العسكرية، كان موضع أسف خصوصا من ناحية السماح للتعرض إلى المؤسسة العسكرية عشية اجتماع البنتاغون وهو ما يعد محاولة إخضاع للبنان هذا وينقل زوار أن عون يدرك ضمناً أن لا نتائج من المباحثات الثنائية في ، لكن كان لا بد من القيام بخطوة ما لوقف الحرب.