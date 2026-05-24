3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة

وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة معادية سيارة رابيد تابعة لبلدية النبطية
على أوتوستراد النبطية –زفتا، ما أدى إلى استشهاد الموظف البلدي محمد الجواد
فادي بيطار
، وإصابة والده بجروح خطيرة.
كما نفذت مسيّرة معادية غارة باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي استهدفت ليلًا المدخل الجنوبي لبلدة الدوير من جهة عبا، ما أدى إلى استشهاد شاب سوري وإصابة 3 شبان
من البلدة.
وفي تول، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ راغب
حرب، ما أدى إلى استشهاد الشاب عارف شعيب من بلدة الشرقية.
كذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة نفذتها مسيّرة معادية، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي
على بلدات جبشيت ويحمر الشقيف وقعقعية الجسر
وزوطر الشرقية.