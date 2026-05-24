4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة

2026-05-24 | 03:02
3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة
3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة

أفاد مراسل الجديد أن الجيش الإسرائيلي صعّد منذ ساعات الصباح وتيرة اعتداءاته على مدينة النبطية ومنطقتها، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من الجرحى في سلسلة غارات واستهدافات متفرقة.


وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة معادية سيارة رابيد تابعة لبلدية النبطية على أوتوستراد النبطية –زفتا، ما أدى إلى استشهاد الموظف البلدي محمد الجواد فادي بيطار، وإصابة والده بجروح خطيرة.

كما نفذت مسيّرة معادية غارة باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي استهدفت ليلًا المدخل الجنوبي لبلدة الدوير من جهة عبا، ما أدى إلى استشهاد شاب سوري وإصابة 3 شبان من البلدة.

وفي تول، استهدفت مسيّرة  دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب، ما أدى إلى استشهاد الشاب عارف شعيب من بلدة الشرقية.

كذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة نفذتها مسيّرة معادية، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات جبشيت ويحمر الشقيف وقعقعية الجسر وزوطر الشرقية.
3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة

Aljadeed
أبو فاضل: نزع كليّ للسلاح.. والجيش لا يملك أي طرح عملي (فيديو)
مأساة في صير الغربية.. 9 شهداء بينهم طفل ونساء (صورة)

اتفاق أميركا - ايران.. متى تتوقف الحرب على جبهة لبنان؟
08:02

اتفاق أميركا - ايران.. متى تتوقف الحرب على جبهة لبنان؟

أفاد موقع أكسيوس، أنه "في حال تمت الموافقة اليوم على اتفاقية السلام بين ايران واميركا فإن وقف الحرب على كافة الجبهات من ضمنها لبنان يبدأ حيز التنفيذ اعتباراً من صباح غد الاثنين".

وأفاد أكسيوس عن مسؤول أميركي بأن "الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه".

اتفاق أميركا - ايران.. متى تتوقف الحرب على جبهة لبنان؟
08:02
مراسل الجديد: غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي سحمر ولبايا في البقاع الغربي
07:51
مراسل الجديد: سلسلة غارات إستهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية
07:42
في الضاحية الجنوبية.. تفكيك قنبلة غير منفجرة (صور)
07:37
مراسل الجديد في واشنطن: مذكرة التفاهم بين أميركا وايران ستحمل اسم "إعلان اسلام آباد" وباكستان ستتولى الاعلان عنها دون الحاجة إلى وجود الأطراف المفاوضة
07:33
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين مستهدفاً حي المسلخ في مدينة النبطية
07:32
