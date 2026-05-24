3 شهداء بينهم سوري.. تصعيد إسرائيلي على النبطية والقرى المحيطة

أفاد مراسل الجديد أن الجيش صعّد منذ ساعات الصباح وتيرة اعتداءاته على مدينة ومنطقتها، ما أدى إلى ارتقاء 3 وسقوط عدد من الجرحى في سلسلة غارات واستهدافات متفرقة.



وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة معادية سيارة رابيد تابعة لبلدية على أوتوستراد النبطية –زفتا، ما أدى إلى استشهاد الموظف البلدي فادي ، وإصابة والده بجروح خطيرة.



كما نفذت مسيّرة معادية غارة باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي استهدفت ليلًا المدخل الجنوبي لبلدة الدوير من جهة عبا، ما أدى إلى استشهاد شاب سوري وإصابة 3 من البلدة.



وفي تول، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ حرب، ما أدى إلى استشهاد الشاب عارف شعيب من بلدة الشرقية.



كذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة نفذتها مسيّرة معادية، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي على بلدات جبشيت ويحمر الشقيف وقعقعية وزوطر الشرقية.