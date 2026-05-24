مصادر دبلوماسية للجديد: اقصى ما يمكن أن يحققه لبنان هو ضمانات إسرائيلية بعدم استهداف العاصمة بيروت

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس النائب وليد البعريني، حيث جرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية والإنمائية على الساحة اللبنانية، ولا سيما الأوضاع في الشمال والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
أفاد مراسل الجديد، بأن "مسيرات اسرائيلية، اعتبارا من السادسة من صباح اليوم، نفذت 3 غارات مستهدفة سيارة على اوتوستراد كفررمان -الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق -الخردلي، ودراجة نارية على اوتوستراد كفررمان -الجرمق قرب اوتيل يوزرسيف، وافيد عن استشهاد 3 مواطنين بهذه الاستهدافات".
كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على "إكس": لنجعل من مناسبة "عيد المقاومة والتحرير" هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشـهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأماميّة، أما العيد لن نستعيده إلا يوم انسحاب اسرائيل الكامل من ارضنا وعودة اهلنا إليها بأمان وكرامة".