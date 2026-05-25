"حزب الله" يسارع لتغيير الوقائع في الداخل اللبناني (المدن)

وأضافت الصحيفة: "أحد أبرز الارتدادات تجلى في كلام أمين عام حزب الله
الشيخ نعيم قاسم حول ضرورة تغيير الوقائع على الأرض
من خلال دعوة الحكومة للتراجع عن قراراتها بحصر السلاح، واصفاً هذا المشروع بالإسرائيلي وملوحاً باللجوء إلى إسقاط الحكومة، ما يعني مسارعة حزب الله
لتغيير الوقائع في الداخل اللبناني على
وقع ما سيترتب إقليمياً وفق منظوره للاتفاق الإيراني
الأميركي. بينما في المقابل، جاء الرد السريع على لسان وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو على تهديدات قاسم معبراً عن دعم أميركا للحكومة اللبنانية
ومعلناً أن تهديدات حزب الله بإسقاطها لن تنجح وأن زمن أخذ الحزب للبنان كرهينة سينتهي قريباً".