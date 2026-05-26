الرئيس عون مهنئًا بعيد لأضحى: أسمى معاني العيد أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم

‏هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يحمل هذا معه الطمأنينة والرجاء وأياماً أفضل للبنان وشعبه.



‏وقال: "من المعاني التي يجسدها الأضحى، أنه مفهوم بين أدياننا السماوية كافة. ويظل أسمى معانيه أن الرب أراد من هذه التجربة أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. إنّ مغازي من محبة وتضامن وتكاتف، تبقى أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها ، خصوصاً نتيجة استمرار الاعتداءات وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. ونسأل أن يجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز وحدتنا الوطنية، والتمسك بقيم التضامن والمسؤولية والمحبة، والإيمان بقدرتنا معاً على تجاوز المحن وبناء مستقبل يليق بلبنان واللبنانيين. أعاده الله على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والبركات."