"حزب الله" شارك في مفاوضات اسلام آباد؟ (أسرار النهار)

افادت صحيفة النهار، في أسرارها، أنه "في تقرير أمني ان مسؤول مكتب "حزب الله" في طهران شارك في عداد الوفد الايراني في المفاوضات التقنية التي حصلت في اسلام اباد بين الاميركيين والايرانيين".