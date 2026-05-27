لبنان أمام "متاهات".. حرب متجددة؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأن "المفارقة الأشدّ دراماتيكية أن يسارع "حزب الله" إلى مشاركة في إسقاط مكسب حقّقه الوفد اللبناني المفاوض في الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن، حين انتزع تمديداً لوقف النار لمدة 45 يوماً، على أساس تعهّد بالتزام الحزب لوقف النار إذا التزمته إسرائيل. وإذ بدا واضحاً ومخيفاً أن يواجه اللبنانيون حرباً متجددة مع احتدام معارك الأعماق بين شمال إسرائيل الذي راح "حزب الله" يصليه بالمسيّرات الانقضاضية المتلاحقة، والبقاع عبر مثلّث مشغرة، سحمر ويحمر، امتداداً الى مشارف سد القرعون ناهيك عن النبطية بكاملها، ارتسمت تساؤلات مريبة للغاية عن الخلفيات التي قد تكون وراء هدف إسقاط وقف النار في مدته الممدّدة لـ45 يوماً، باعتبار أن الوقائع تكشف أن الوفد اللبناني تمكّن من انتزاع التمديد لهذه المدة، بعدما تبلّغ أن تعهّد للرئيس جوزف عون بالتزام "حزب الله" وقف النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع إسرائيل، وهذا ما حصل".