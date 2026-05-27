4 آب "الحقيقة الضائعة"
لبنان أمام "متاهات".. حرب متجددة؟ (النهار)

2026-05-27 | 00:37
أفادت صحيفة النهار، بأن "المفارقة الأشدّ دراماتيكية أن يسارع "حزب الله" إلى مشاركة إسرائيل في إسقاط مكسب حقّقه الوفد اللبناني المفاوض في الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن، حين انتزع تمديداً لوقف النار لمدة 45 يوماً، على أساس تعهّد بالتزام الحزب لوقف النار إذا التزمته إسرائيل. وإذ بدا واضحاً ومخيفاً أن يواجه اللبنانيون حرباً متجددة مع احتدام معارك الأعماق بين شمال إسرائيل الذي راح "حزب الله" يصليه بالمسيّرات الانقضاضية المتلاحقة، والبقاع الغربي عبر مثلّث مشغرة، سحمر ويحمر، امتداداً الى مشارف سد القرعون ناهيك عن النبطية بكاملها، ارتسمت تساؤلات مريبة للغاية عن الخلفيات التي قد تكون وراء هدف إسقاط وقف النار في مدته الممدّدة لـ45 يوماً، باعتبار أن الوقائع تكشف أن الوفد اللبناني تمكّن من انتزاع التمديد لهذه المدة، بعدما تبلّغ أن الرئيس نبيه بري تعهّد للرئيس جوزف عون بالتزام "حزب الله" وقف النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام إسرائيل، وهذا ما حصل".

وأضافت الصحيفة: "إذا كانت أهداف الحزب مكشوفة في محاولة تجيير إسقاط وقف النار على الجبهة اللبنانية، بل "اغتياله" لخدمة مآرب إيران في تموّجات مفاوضاتها مع أميركا، وتالياً التشويش على السلطة اللبنانية في مسار المفاوضات الجارية في واشنطن، غير أن التطورات المتسارعة في الأيام الاخيرة، دفعت بالوضع المتفجّر إلى متاهات حرب متجددة بكل المعايير، بدليل التعبئة الواسعة العامة التي تقوم بها إسرائيل وتوسيع العمليات البرية وعمليات تقطيع الأوصال بين الجنوب والبقاع الغربي والتمهيد لإعادة استهداف الضاحية الجنوبية. ولعل الأخطر في الواقع الميداني المتفجّر، أن تقترب نيران إسرائيل من سدّ القرعون بكل ما ينطوي عليه هذا التطور من أخطار مخيفة واستراتيجية، علماً أنها المرة الأولى إبان هذه الحرب وقبلها الحرب السابقة التي يمثل فيها خطر تضرّر السدّ".
 
 
 
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان: كفرحونة وعرمتى ومليخ وجرجوع وحومين الفوقا
06:50
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا جرود بوداي غرب مدينة بعلبك
06:29
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك
06:21
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند المجمع الثقافي في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة
05:52
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة القليلة في قضاء صور
05:35
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة
05:32
