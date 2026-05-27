اتصالات بين بعبدا والجانب الأميركي.. استمرار تحييد بيروت! (الجمهورية)

قالت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية، إنّ "الاتصالات التي أجرتها بعبدا مع الجانب الأميركي للجم التصعيد وتثبيت وقف اطلاق النار، أسفرت عن الاستمرار في تحييد عن الاستهداف الإسرائيلي".



لكن مصادر ديبلوماسية أبدت عبر الجمهورية، قلقها من تطورات المسار الميداني جنوباً، عشية انطلاق جولة المفاوضات العسكرية في البنتاغون. فإسرائيل أعلنت رسمياً انتقال قواتها من التموضع الدفاعي في المناطق التي تمركزت فيها في الحرب ، إلى اتخاذ إجراءات هجومية متقدّمة على . وقد بدأت استدعاءً فورياً لجنود الاحتياط الذين سُرّحوا أخيراً، بهدف توسيع نطاق العمليات العسكرية عبر خط وقف النار. ويشن الجيش عمليات توغل واجتياحات برّية نشطة شمال «الخط الأصفر» في الجنوب اللبناني، بذريعة تدمير شبكات الطائرات المسيّرة التابعة لـ«حزب الله». وفي تقدير المصادر الديبلوماسية، أنّ هذا يعني عملياً سقوط المفهوم الجغرافي للهدنة على المستوى الميداني.



وأضافت هذه المصادر، أنّ "ما يثير المخاوف، أنّ هذا التصعيد جاء بناءً على استجابة حكومة نتنياهو لضغوط حادة وانتقادات وجّهها وزراء اليمين المتطرّف ورئيس الأركان إيال زامير، وأركان القيادة الشمالية، خلال جلسات المجلس الوزاري المصغّر «الكابينت»، سعياً إلى فرض الهيمنة على أجزاء من جنوب ، وتغطيةً للإرباك الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء ضربات الطائرات الإنقضاضية والعبوات الناسفة التي أسفرت عن مقتل 11 جندياً. وهذا الاتجاه التصعيدي قد يدفع ، وفق المصادر، إلى الإنصياع لطرح رئيس الأركان الذي قال «إنّ مباني في يجب أن تُستهدف رداً على تهديد مسيّرات حزب الله». وهو ما يهدّد برفع الحصانة الجوية والأمنية التي حظيت بها الضاحية الجنوبية، وربما عمق ، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية".



ولذلك، ينطلق الوفد اللبناني العسكري بمفاوضاته في البنتاغون الجمعة، حيث طاولة المفاوضات لن تكون على الأرجح مكاناً لإبرام تسوية بالتراضي، بل منصة لإبلاغ لبنان بـ "دفتر الشروط الأخير".